Grande Fratello, Rasha Younes e Omer Elomari pronti alle nozze? Parla la coppia

I protagonisti del Grande Fratello continuano a tenere alta l’attenzione mediatica a distanza di alcuni mesi dalla fine dell’ultima edizione. Tra le coppie nate nel reality show vi è quella formata da Rasha Younes e Omer Elomari. Proprio i Rashmer hanno fatto una diretta social dove hanno svelato qualche dettaglio inedito della loro storia e risposto ad alcune domande dei loro fans. La social media manager di Pomezia e il siriano hanno parlato anche di matrimonio. Alla domanda se hanno intenzione di sposarsi, l’ex finalista del Grande Fratello ha dichiarato le seguenti parole: “Ma che domanda è?… Comunque facciamo così ci penseremo“. L’uomo non sembra voler accelerare i tempi con Rasha Younes, deciso a godersi con calma la loro storia d’amore.

Grande Fratello, Rasha Younes e Omer Elomari spensierati sulla neve

Sempre nel corso della diretta social, i Rashmer sono apparsi complici e super innamorati. Entrambi hanno affermato che sperano che la loro relazione sia per sempre, dichiarando in questo modo: “Raga ma chi lo sa, spero di sì ma non possiamo saperlo. Certo, uno spera di sì”. Nel frattempo, Rasha Younes e Omer Elomari hanno passato alcune giornate spensierate sulla neve. In una foto postata su Instagram si è vista la giordana e il siriano davanti ad un albergo a prendere il sole. La coppia ha dimostrato di aver superato i problemi sorti al Grande Fratello e adesso appare più innamorata e felice che mai.