Grande Fratello, Rasha Younes e Omer Elomari insieme a un evento ma c’è chi li accusa…

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Rasha Younes e Omer Elomari sono tra le coppie nate nella scorsa edizione del Grande Fratello. In queste settimane, la social media manager romana e l’imprenditore siriano sono finiti al centro di alcune indiscrezioni che li volevano in crisi. Speculazioni che si sono sciolte come neve al sole solo nei giorni scorsi quando l’ex protagonista del Grande Fratello ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram. Nel filmato, Rasha Younes riprende Omer Elomari mentre partecipa ad una partita di beach volley in un litorale romano. Un gesto che ha spazzato via le voci sempre più forti di crisi che avevano travolto la coppia nata nel reality show targato Mediaset.

Grande Fratello, Rasha Younes e Omer Elomari accusati di fare hype

I Rashmer sono tornati a far parlare di loro quando hanno preso parte ad un evento a Roma. In questo frangente, Rasha Younes e Omer Elomari sono apparsi felici e innamorati, tanto da scatenare i loro fans, che avevano temuto in una rottura. Un fan del Grande Fratello ha scritto su X: “sono la coppia per eccellenza, si amano, riservati rispettosi sempre l’uno l’altra. Mi spiace solo che per via di “alcuni soggetti” siano completamente spariti anche per chi come me li ama davvero e li sostiene!“. Una partecipazione che però non ha fermato le speculazioni da parte degli esperti di gossip. Amedeo Venza ha pubblicato il seguente commento nelle sue storie d’Instagram: “Rasha e Omer insieme in un locale quindi come vedete tutta finzione per fare hype e far credere alla gente che stanno in crisi!”