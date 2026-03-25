Grande fratello: Rasha Younes e Omer Elomari, storia al capolinea? La segnalazione

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Il Grande fratello ha visto la nascita di diverse coppie e tra queste vi è quella formata da Rasha Younes e Omer Elomari. In queste ore, la coppia è finita al centro del gossip per alcune indiscrezioni che li vorrebbero attraversare un momento difficile. La social media manager di Pomezia e l’imprenditore siriano non si fanno vedere insieme da un po’ di tempo, tanto da far preoccupare i loro fans che temono una rottura. Amedeo Venza ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram dove ha risposto ad un utente che chiedeva informazioni su Rasha Younes e Omer Elomari. L’uomo ha scritto rivolgendosi ai Rashmer: “Capisco che non siete tenuti a farlo ma un po’ di rispetto per chi vi segue da quando siete entrati al Grande fratello lo volete avere? Comunque io so da fonti vicine che sono in crisi.“

Omer Elomari e Rasha Younes in crisi dopo il Grande fratello

La storia d’amore tra Omer Elomari e Rasha Younes non starebbe vivendo un grande momento. Dopo l’indiscrezione di Amedeo Venza, sono arrivate le parole di Deianira Marzano che rispondendo ad un utente che chiedeva notizie sulla coppia nata al Grande fratello ha scritto: “ci saranno cose che diranno loro non posso dire altro per ora.” Al momento, i Rashmer si sono trincerati dietro ad un muro di silenzio, preferendo non commentare le voci di crisi che stanno girando in merito alla loro storia d’amore.