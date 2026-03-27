Grande fratello, Rasha Younes alza la voce sui social: “Ricevuto attacchi e diffamazioni”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Rasha Younes è stata tra le concorrenti più apprezzate della scorsa edizione del Grande fratello. La social media manager di Pomezia è finita al centro dell’attenzione in queste ore per una storia pubblicata nel suo profilo Instagram. La donna ha alzato la voce contro coloro che in questi giorni l’hanno attaccata e diffamata sui social. L’ex concorrente del Grande fratello ha postato un comunicato su Instagram in cui ha scritto il seguente messaggio: “Negli ultimi giorno ho ricevuto attacchi e diffamazioni. Ho già provveduto a dare mandato al mio legale per formalizzare una diffida: da questo momento ogni ulteriore contenuto verrà valutato e trattato nelle sedi opportune per la tutela della mia immagine e quella della mia persona.”

Grande fratello, Rasha Younes si affida ad un legale per tutelare la sua persona

L’ex concorrente del Grande fratello ha deciso di affidarsi ad un legale per tutelare la sua persona e la sua immagine, che sarebbe stata infangata da alcuni attacchi social. Un momento non particolarmente felice per Rasha Younes, che starebbe attraversando una crisi con Omer Elomari, con il quale ha iniziato una storia d’amore all’interno della casa di Cinecittà. In questi giorni stanno circolando sempre più voci che vorrebbero la coppia vicina alla rottura.