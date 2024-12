Grande Fratello: polemiche per la lettera di Helena a Lorenzo

Una lettera è riuscita a scatenare polemiche e insicurezze nella casa del Grande Fratello. Il messaggio in questione è stato scritto da Helena Prestes a Lorenzo Spolverato nel giorno del suo compleanno. Questo gesto è carico di significato visto che il loro rapporto si era ultimamente incrinato. La modella ha in qualche modo voluto esprimere un importante segno di affetto che lei stessa ha definito “fraterno”. Tuttavia, l’iniziativa non è stata accolta da tutti con lo stesso entusiasmo. Shaila Gatta si è mostrata particolarmente infastidita dalla situazione, lasciando trasparire un certo disappunto. Anche Javier Martinez, pallavolista argentino, non ha nascosto i suoi dubbi, interrogandosi sulla reale natura del legame tra Helena e Lorenzo.

La lettera a Lorenzo divide la casa del Grande Fratello

Helena ha preso la parola per chiarire le sue intenzioni, spiegando che la lettera fosse semplicemente un gesto di affetto sincero e privo di qualsiasi implicazione sentimentale. Nel corso di una conversazione con Javier ha specificato: “Non sono attratta da lui. È stato solo un momento e ormai è passato. Gli ho scritto perché era il suo compleanno, e io sono umana. A prescindere dal gioco, riesco a vedere in Lorenzo alcune qualità che rispecchiano me stessa”. Vedendo Javier dubbioso circa i reali sentimenti di Helena, la modella brasiliana ha ribadito: “Non sono innamorata di Lorenzo. Gli voglio bene, ma in modo fraterno. La mia lettera era un semplice gesto di affetto per il suo compleanno. All’inizio, tra noi c’era una bella sintonia, era il ‘mio uomo perfetto’, ma poi i suoi atteggiamenti mi hanno allontanata. Nonostante tutto, mi sento matura e so riconoscere che si trattava solo di un’infatuazione passeggera“. Eppure le sue parole non hanno convinto il pallavolista che continua a meditare un sentimento più profondo tra i due ragazzi.