Grande Fratello, Omer Elomari e la dichiarazione al miele per Rasha Younes: cosa ha scritto

Omer Elomari e Rasha Younes si sono conosciuti e innamorati nel corso dell’edizione 2025 del Grande Fratello. La coppia ha trascorso San Valentino distanti. La social media manager ha fatto ritorno a Pomezia dopo aver passato diversi giorni in Valtellina a casa del compagno. Nelle ultime ore, il siriano si è reso protagonista di un gesto social nei confronti della giordana, con la quale ha una relazione da più di due mesi. L’uomo ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram, in cui lo si vede insieme a Rasha Younes con la seguente didascalia: “La parte della mia vita che io proteggo. Buon San Valentino”. Il giordano ha dimostrato di essere innamoratissimo della donna, con la quale aveva avuto diversi alti e bassi all’interno del Grande Fratello.

Grande Fratello, Rasha Younes sente la mancanza di Omer Elomari

Anche Rasha Younes si è lasciata andare a delle confessioni, rispondendo ad alcune domande dei fans su Instagram. La donna ha risposto in questo modo a chi le domandava se le mancava il suo amato: “Da morire. Non duro 15 giorni lontana da lui già lo so”. La romana ha poi aggiunto che grazie alla storia con il siriano ha scoperto di avere un lato dolce. Nel frattempo, Omer Elomari ha ritrovato Grazia Kendi e Mattia Scuderi, coi quali aveva condiviso il Grande Fratello. La coppia ha passato col siriano la Festa degli Innamorati come mostrato in alcuni video e foto apparsi in rete.