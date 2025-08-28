Grande Fratello, l’ira di Mirko Brunetti: “Cercate sempre il marcio”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Mentre la macchina organizzativa del Grande Fratello lavora a pieno ritmo in vista della nuova edizione, al via a settembre con Simona Ventura al timone, un ex protagonista del reality torna a far parlare di sé. Si tratta di Mirko Brunetti, noto al pubblico anche per la sua partecipazione a Temptation Island. L’ex gieffino, nelle ultime ore, ha scelto i social come valvola di sfogo, rispondendo con decisione alle critiche piovute sulla sua relazione sentimentale. Con toni accesi, Brunetti ha difeso la sua storia d’amore, sottolineando come certi giudizi e insinuazioni rischino di offuscare la serenità di un legame che, invece, lui considera sincero e autentico.

Grande Fratello, Mirko risponde agli attacchi sui social

Il conto alla rovescia per la nuova stagione del Grande Fratello è ormai iniziato e, secondo le anticipazioni, il reality di Canale 5 si prepara a riportare in auge la sua formula più autentica. La produzione avrebbe infatti scelto di puntare su regole più severe e su un’impostazione fedele alle prime edizioni, riducendo il peso dei social e dei meccanismi esterni allo show. Resta naturalmente la curiosità su chi varcherà la porta rossa: il cast, per ora, è ancora top secret. Nel frattempo, però, a catturare l’attenzione è stato un ex protagonista del programma, noto anche per la sua partecipazione a Temptation Island. Si tratta di Mirko Brunetti, che negli ultimi giorni ha deciso di intervenire pubblicamente dopo le continue voci e insinuazioni sulla sua storia con Silvia Ghio. Visibilmente seccato dalle critiche, l’ex gieffino ha scelto i social per mettere in chiaro la sua posizione e rispondere con fermezza a chi mette in dubbio la sua relazione. Dopo la fine della lunga relazione con Perla Vatiero, chiusa definitivamente al termine dell’avventura nella Casa del Grande Fratello, l’ex gieffino ha intrapreso una nuova frequentazione con la Ghio. Tra i due la sintonia sarebbe nata in fretta, trasformandosi subito in un legame speciale. Una novità che, però, non è stata accolta positivamente da tutti. Come informa Coming Soon, molti fan della ex coppia hanno infatti accusato Mirko di aver voltato pagina troppo velocemente, arrivando persino a insinuare che avesse già una “sostituta” pronta da tempo. Ad accendere ulteriormente il dibattito sono state alcune immagini condivise sui social da Silvia: una camera d’albergo romantica, decorata con palloncini e cuori rossi, che ha alimentato le critiche e le polemiche attorno alla loro relazione. Come fatto notare da Deianira Marzano, punto di riferimento del gossip in Italia, diversi utenti hanno ipotizzato che Mirko e Silvia stessero festeggiando il loro anniversario: “Mirko Brunetti sta festeggiando l’anniversario con la nuova fidanzata. Lei ha pubblicato dei video della camera dove alloggiano piena di cuoricini e addobbi. Avevate ragione quando avete detto che si erano conosciuti l’estate scorsa. Lui si è lasciato con Perla ad agosto e poche settimane dopo aveva già la sostituta”. Accuse che hanno fatto arrabbiare non poco lo stesso Brunetti, il quale ha spiegato sui social che lui e la sua attuale fidanzata si sono conosciuti diversi mesi dopo il termine della storia d’amore con Perla: “Ma dopo un anno ma non ve siete stufate di racconta ca***te? Esistono anche le cose normali nella vita. E quella tra me e Silvia è bella proprio perché normale. No ma lo dico per voi perché fate ridere tutti. Fa ridere soprattutto chi, per hype, ancora deve per forza trovare il marcio anche dove non c’è. Ps: Magari l’avessi conosciuta prima. Comunque l’anniversario è a dicembre. Dai andiamo avanti tutti”.

Mirko e Silvia che si baciano (Fonte: 361 Magazine)







