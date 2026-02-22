Grande fratello, Jonas Pepe e quel retroscena sulla sua storia con Anita Mazzotta

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Grande fratello 2025 ha visto la nascita di diverse storie d’amore. Tra queste vi è quella formata da Anita Mazzotta e Jonas Pepe. Proprio quest’ultimo ha rilasciato un’intervista al programma radiofonico Non succederà più dove ha svelato qualche dettagli della sua nuova vita post reality show. Il modello romano ha svelato un retroscena in merito alla sua storia d’amore con Anita Mazzotta, nata all’interno del Grande fratello. L’uomo ha dichiarato le seguenti parole: “procede a gonfie vele, di lei mi ha colpito la testa, il modo di ragionare oltre la bellezza che è evidente, ho finalmente trovato una donna che stimo a tutti gli effetti”. I Jonita vivono lontani al momento. Lei abita e lavora a Milano mentre lui studia a Roma.

Jonas Pepe contento della vittoria di Anita Mazzotta al Grande fratello

Nel corso dell’intervista, Jonas Pepe ha parlato della vittoria di Anita Mazzotta al Grande fratello. Il modello romano ha ammesso queste testuali parole ai microfoni della trasmissione: “credo di aver dato abbastanza all’interno della casa,sono contento per lei, non poteva andare meglio insomma, ha vinto la mia fidanzata”. L’uomo ha quindi fatto uno spoiler sul futuro insieme alla fidanzata. L’ex gieffino ha affermato di avere intenzione di andare a vivere insieme ad Anita Mazzotta una volta finiti gli studi universitari.