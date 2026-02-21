Jonas Pepe e Anita Mazzotta pronti al grande passo dopo il Grande fratello: l’annuncio di lui

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Jonas Pepe è stato tra i grandi protagonisti dell’ultima edizione del Grande fratello, il reality show più amato delle reti Mediaset. Il modello romano ha rilasciato un’intervista al programma radiofonico Non succederà più, condotto da Giada Di Miceli su Radio Radio. In questo frangente, l’ex gieffino ha fatto delle importanti confessioni che hanno scatenato tutti i suoi fans. In particolare, Jonas Pepe ha parlato della sua storia d’amore con Anita Mazzotta, nata all’interno del Grande fratello. L’uomo ha rivelato di essere pronto a compiere il grande passo con la donna, dichiarando in questo modo: “chissà se a breve mi devo trasferire io oppure lei … come obbiettivo, finita l’università, è la convivenza”.

Grande fratello, Jonas Pepe parla di Anita Mazzotta

Sempre a Non succederà più, Jonas Pepe ha usato parole d’amore nei confronti di Anita Mazzotta. Il modello romano ha dichiarato le testuali parole: “di Anita mi ha colpito molto la sua testa,la sua presenza, il suo modo di ragionare, la sua bellezza che é evidente e soprattutto che io finalmente abbia trovato una donna che stimo”. Il giovane ha quindi risposto in questo modo alla domanda se si aspettava che vincesse la sua fidanzata il Grande fratello: “sì, perché si è sempre dimostrata la persona che era all’interno della casa e non si è mai tolta dalla lotta. Mi aspettavo potessi vincere anche io, ma insomma è andata bene ha vinto la mia fidanzata!”