Grande Fratello: Jonas Pepe, che dichiarazione d’amore per Anita Mazzotta! Ecco cosa ha fatto

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Il Grande Fratello si appresta ad iniziare una nuova stagione sui teleschermi di Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi. Nel frattempo i protagonisti delle passate edizioni continuano a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. In queste ore, Jonas Pepe e Anita Mazzotta sono finiti al centro del gossip per un post pubblicato sui social. Tutto è iniziato quando la piercer lombarda ha postato un video nel suo profilo Instagram in cui ha raccontato il viaggio appena fatto in Texas insieme a Jonas Pepe, con il quale ha una relazione da ormai diversi mesi. Il post ha scatenato sia la reazione dei fans della coppia ma anche dello stesso modello romano. Proprio quest’ultimo ha sorpreso la vincitrice del Grande Fratello 2025 con una vera e propria dichiarazione d’amore.

Grande Fratello, Jonas Pepe e la dedica social per Anita Mazzotta

Jonas Pepe ha colpito Anita Mazzotta con una dedica d’amore scritta sotto l’ultimo post di lei su Instagram. L’ex concorrente del Grande Fratello ha scritto: “Quando ti ho vista sbracata, vestita over con una mano sul volante e l’altra fuori dal finestrino ho capito che eri tu.. a camionista texana“. Il commento ha emozionato i loro seguaci come questo che su X ha scritto: “Lui ha capito che è l’amore della sua vita e io mi devo misurare la pressione”. La storia d’amore dei Jonita continua a gonfie vele dopo l’uscita dalla porta rossa.