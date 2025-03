Grande Fratello, Helena Prestes finalista: la reazione di Javier Martinez fa sognare i fan

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ieri 24 marzo è andata in onda la semifinale del Grande Fratello che ha visto diversi colpi di scena che hanno tenuto alta l’attenzione del pubblico da casa. Tra gli assoluti protagonisti della serata vi è stato Javier Martinez, che ha affrontato il televoto flash con grande spirito sportivo. Il pallavolista argentino ha dichiarato le seguenti: “Ragazzi ci sta fa parte del gioco” dopo aver perso il televoto contro Chiara, Shaila ed Helena. Una volta in studio, Javier Martinez ha ringraziato i fan per il supporto ricevuto, sottolineando la competitività del Grande Fratello e dell’esperienza vissuta. Allo stesso tempo, la sua fidanzata Helena Prestes ha ottenuto un risultato incredibile, diventando la quarta finalista dopo aver vinto il televoto flash contro Chiara Cainelli e Shaila Gatta, che è stata eliminata.

Grande Fratello, Javier Martinez euforico per il successo di Helena Prestes

Helena Prestes è diventata la quarta finalista del Grande Fratello con oltre il 50% delle preferenze. In studio, l’annuncio è stato accolto con un boato da parte del pubblico e dagli ex concorrenti. In particolare, Javier Martinez è apparso euforico per il successo ottenuto dalla modella brasiliana. L’uomo è corso ad abbracciare e baciare la fidanzata come hanno fatto anche gli altri ex gieffini come Federico Chimirri, Stefania Orlando e Mattia Fumagalla. Gli Helevier, così si fanno chiamare in rete, hanno fatto sognare il pubblico italiano. La coppia sembra essere più unita che mai, tanto che adesso tutta l’attenzione è focalizzata per lunedì 31 marzo dove verrà annunciato il vincitore di questa edizione. Sarà Helena Prestes? Non resta che attendere per vedere cosa succederà.