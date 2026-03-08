Grande fratello, Grazia Kendi e Mattia Scuderi stanno ancora insieme? Eccolo svelato

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

I protagonisti del Grande fratello continuano a tenere alta l’attenzione dei suoi fans. In particolare, l’ultima edizione del programma ha visto la nascita di diverse coppie e tra queste vi è quella formata da Grazia Kendi e Mattia Scuderi. I due ragazzi avevano fatto molto chiacchierare per la loro amicizia speciale all’interno del reality show. Un rapporto che si era tramutato in amore una volta usciti dal Grande fratello. Il siciliano aveva infatti deciso di lasciare la sua fidanzata per iniziare una relazione con Grazia Kendi. A distanza di alcuni mesi, i fan si stanno chiedendo se i due stanno ancora insieme. La risposta è si. La relazione tra i due ex gieffini sta procedendo a gonfie vele. Non è insolito vedere la coppia postare alcuni momenti della loro quotidianità sui social.

La storia tra Grazia Kendi e Mattia Scuderi continua dopo il Grande fratello

Proprio Grazia Kendi ha pubblicato un post nel suo profilo Tiktok dove ha usato delle dolcissime parole per descrivere la sua storia con Mattia Scuderi. L’ex finalista del Grande fratello ha scritto: “Non saprei spiegare cosa significhi per me sentirmi speciale per qualcuno. Ma sono così entusiasta che mostrare Mattia in continuazione è quasi un modo per convincermi che non sia uno scherzo. No, non è uno scherzo. Non devo più chiedere per sentirmi dire come sto, per ricevere un buongiorno o per avere una mano quando serve davvero..”. Insomma, la storia dei due gode di ottima salute per la gioia dei loro fans.