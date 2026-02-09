Ex gieffino sotto attacco: c’entrano i fans di Helena Prestes e Javier Martinez

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes continua a far parlare di sé. Nella giornata di ieri 8 febbraio, la modella brasiliana ha fatto una diretta nel suo profilo Tiktok, dov’è molto attiva. In questo frangente, l’ex gieffina ha fatto alcuni scherzi che hanno fatto parecchio discutere. La donna ha fatto credere a Javier Martinez di essere incinta per poi far credere a Mattia Fumagalli di essersi lasciata. Proprio l’ex gieffino è stato travolto da alcune critiche da parte dei fans degli Helevier per aver dato alcune risposte come questa durante lo scherzo con Helena Prestes: “Non è un problema perché te l’ha detto anche mia mamma e mio papà, casa mia è casa sua.” Critiche che hanno scatenato la reazione di Mattia Fumagalli, il quale ha pubblicato un lungo sfogo nelle sue storie di Instagram.

Mattia Fumagalli si difende dagli attacchi dei fans di Helena Prestes e Javier Martinez

L’ex gieffino si è voluto difendere dagli attacchi dei fans degli Helevier con alcune storie su Instagram. Mattia Fumagalli ha scritto:“Sono arrivati messaggi che onestamente non pensavo: che avrei ferito Javier Martinez, che avrei preso alla leggera certe cose o chissà cosa possa succedere con Helena Prestes.” L’uomo ha quindi aggiunto: “io sono sempre stato il primo fan di questa coppia. Perché è una coppia normale, vera con valori che oggi sono rarissimi: eleganza, educazione, rispetto, senso del dovere, sacrificio. Loro queste cose le rappresentano davvero fino in fondo.” L’ex gieffino ha concluso rivolgendosi ai fans:“Ci prendiamo troppo sul serio, non lasciamo più spazio alla leggerezza, all’ironia o ad una battuta.”