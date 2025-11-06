Grande Fratello chiusura anticipata a novembre? Svelata la data choc

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Grande Fratello è tra i programmi che hanno fatto la storia della televisione italiana. Nonostante questo, il reality show sta attraversando un periodo nero sui teleschermi di Canale 5. L’arrivo di Simona Ventura non è bastato per portare nuovamente in auge il programma, tanto da registrare un record di ascolti negativo in tv. La puntata di lunedì 3 novembre ha registrato meno di 2 milioni di telespettatori, non riuscendo a battere la concorrenza di Rai 1, dove andava in onda la puntata finale di Blanca. Nel corso delle ultime ore, il Grande Fratello è finito al centro di un’indiscrezione che se fosse confermata avrebbe davvero del clamoroso. Secondo quanto riportato dal portale Affari Italiani, il programma condotto da Simona Ventura chiuderà in anticipo. L’ultima puntata del reality show dovrebbe andare in onda il 24 novembre su Canale 5.

Il Grande Fratello potrebbe chiudere a fine novembre

Il Grande Fratello potrebbe chiudere questa edizione fallimentare già a fine novembre sui teleschermi di Canale 5. Una novità che ha scatenato la reazione da parte dei fans del noto programma. In rete si leggono molti commenti di protesta nei confronti dell’azienda Mediaset dopo le voci di una possibile chiusura anticipata del reality show. Un utente scrive: “lo so che siamo quattro gatti ma cosa possiamo fare per evitare la chiusura anticipata?? Dopo anni è il primo cast che non fa schif* e che rende piacevole la diretta h24”