Grande Fratello cambia la data della finale: ecco quando dovrebbe andare in onda

Il Grande Fratello è tra i programmi più seguiti dei teleschermi di Canale 5. Ogni puntata, il reality show conquista oltre 2 milioni di telespettatori in Italia. Nel corso delle ultime ore, in rete si è molto parlato della data della finale del programma condotto da Alfonso Signorini. In un primo momento si era parlato di un ipotetico prolungamento fino ad inizio maggio dopo la pubblicazione di una ricevuta di una scommessa sul vincitore di questa edizione del Grande Fratello. Tuttavia tale prolungamento non dovrebbe farsi più. Mediaset avrebbe deciso di mandare in onda la finale del reality show a fine marzo sui teleschermi di Rai 1. Una bella notizia per gli inquilini ma meno per i fan da casa che non vedevano l’ora di vedere le loro gesta per altre settimane.

Grande Fratello, la puntata finale a fine marzo

La puntata finale del Grande Fratello dovrebbe andare in onda a fine marzo salvo cambiamenti dell’ultimo minuto. Mediaset avrebbe deciso di non prolungare il reality show condotto da Alfonso Signorini a causa degli ascolti che non stanno soddisfacendo Piersilvio Berlusconi. I piani alti di Cologno Monzese, infatti, avrebbero intenzione di mandare in onda ad aprire il nuovo reality show dal titolo The couple condotto da Ilary Blasi. Il format prende spunto dal Gran Hermano Duo, dove i concorrenti partecipano al reality show in coppia. Secondo alcune indiscrezioni tra i concorrenti potrebbero esserci anche Martina e Ciro, reduci da questa edizione del trono classico di Uomini e Donne.