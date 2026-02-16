Grande Fratello, Anita Mazzotta sbotta: “Avete scelto la coppia sbagliata”, cos’è accaduto

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il Grande Fratello 2025 ha visto la vittoria di Anita Mazzotta. La piercer è tornata a far parlare di sé per un box domande che ha aperto nel suo profilo Instagram. La donna ha risposto ad alcune curiosità da parte dei fans. In particolare, l’ex gieffina ha dato una risposta epica a chi l’accusava di non aver reso partecipe il suo fanbase del viaggio fatto a Venezia insieme a Jonas Pepe. Anita Mazzotta ha scritto: “Vi ricordo che non siamo persone nate sui social, siamo persone che hanno partecipato al Grande Fratello. Chi ci ha seguito sa benissimo chi siamo e quanto rimaniamo delle nostre idee. Se per un viaggio regalato dobbiamo sentirci in obbligo e uscire dalla nostra natura portandosi h24 nei nostri momenti mi dispiace avete scelto la coppia sbagliata.”

Grande Fratello – Anita Mazzotta, il viaggio a Venezia fa discutere i fans

Anita Mazzotta ha risposto per le rime a chi l’ha accusata di non aver condiviso nulla sui social del viaggio che l’era stato regalato dai fans. La vincitrice del Grande Fratello ha scritto nel lungo sfogo: “Sono stati dei bellissimi giorni, purtroppo con il brutto tempo ed acqua alta. Dove vi portavamo? Che contenuti potevamo creare? Un regalo viene fatto per il piacere di farlo, non per avere la pretesa di ricevere qualcosa in cambio.” I Jonita hanno passato la festa di San Valentino a Venezia come rivelato in alcuni video e foto condivisi nei loro rispettivi social.