Grande Fratello, Anita Mazzotta risponde a Jonas Pepe: parole al miele per l’ex gieffino

I protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello continuano a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. In queste ore, Anita Mazzotta è tornata a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate nel corso di una diretta social. In questo frangente, la donna ha risposto alle domande di alcuni fans. In particolare, la piercer ha replicato in questo modo a chi le chiedeva se fosse rimasta colpita dalle parole pronunciate da Jonas Pepe nel corso di un’intervista radiofonica: “Sono super felice delle parole che ha speso per me. Sono felice di aver trovato una persona che abbia stima di me, che mi appoggi nel mio lavoro, vede tutta la fatica che ci metto e apprezza tutto questo…sono molto felice di aver trovato lui”. Il modello romano era stato ospite alcuni giorni fa del programma Non succederà più dove aveva usato parole al miele per descrivere la compagna conosciuta al Grande Fratello.

Jonas Pepe e Anita Mazzotta prossimi alla convivenza dopo il Grande fratello

La storia d’amore tra Jonas Pepe e Anita Mazzotta procede a gonfie vele dopo essersi conosciuti nella casa del Grande Fratello. Proprio la coppia ha intenzione di andare presto a convivere come rivelato dall’ex gieffino ai microfoni di Non succederà più. L’uomo ha dichiarato: “Anita è una tatuatrice, ormai conosciuta a livello nazionale in Italia. Vive a Milano, si sposta spesso tra Castelfranco, Brescia, Piacenza per lavoro, però di base sta a Milano. Io sono a Roma, chissà se a breve io dovrò trasferirmi o si dovrà trasferire lei. Considerando che comunque io ho la mia vita a Roma e lei ce l’ha a Milano, bisognerebbe fare qualche compromesso.”