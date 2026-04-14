Grande Fratello, amicizia finita tra Rasha Younes e Grazia Kendi? “Mi ha allontanata”

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Rasha Younes e Grazia Kendi sono state le protagoniste della scorsa edizione del Grande Fratello, condotta da Simona Ventura. All’interno del programma, le due donne sembravano aver stretto un rapporto sincero, tanto da mostrarsi insieme anche nella vita di tutti i giorni. Ma ecco, che qualcosa sembra essere cambiato. Grazia Kendi ha aperto un box di domande nel suo profilo Instagram e rispondendo ad un utente ha fatto chiarezza in merito al rapporto con Rasha Younes. L’ex concorrente del Grande Fratello ha dichiarato le seguenti parole: “Questa è una cosa che dovreste chiedere a lei. Fate sempre queste domande a me, come se fossi io potenzialmente capace di allontanare dalla mia vita le persone a cui voglio bene. Non ne sono capace! Quindi smettete di fare queste domande a me perché non potrei essere io quella in grado di allontanare qualcuno. Io se voglio bene, voglio bene veramente e vi dico con Rasha io non ho nessun tipo di problema è lei che a un certo punto mi ha allontanata”

Grazia Kendi accusa Rasha Younes di essersi allontanata da lei dopo il Grande Fratello

Grazia Kendi ha accusato Rasha Younes di essersi allontanata da lei. L’ex concorrente del Grande Fratello ha quindi aggiunto: “Io le ho scritto un sacco di volte dall’ultima volta che l’ho vista e tante volte non ho ricevuto nemmeno risposta, quindi sono domande che dovreste fare a lei e non a me”. La donna ha quindi fatto un’altra storia dove ha smentito che abbia litigato con la compagna di Omer Elomari, specificando che forse si è allontanata a causa di presunti impegni. Le due donne riusciranno a ritrovare il rapporto di un tempo? Non resta che attendere…