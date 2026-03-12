Grande Fratello 2026, grave lutto per una gieffina: il post strappalacrime

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Ore tristi per il mondo dello spettacolo italiano. Enrica Bonaccorti ha perso la vita all’età di 76 dopo aver perso la sua battaglia contro un cancro al pancreas. La conduttrice aveva reso noto la sua malattia a settembre 2025 durante un’intervista esclusiva al TG1. La notizia del decesso della donna ha fatto ben presto il giro della rete ed ha scatenato la reazione di molti volti noti dello spettacolo. Tra questi anche Antonella Elia, la quale si appresta a partecipare alla nuova edizione del Grande Fratello 2026. La bionda showgirl ha pubblicato un post nel suo profilo Instagram in cui ha usato delle parole commuoventi verso Enrica Bonaccorti. La prossima concorrente del Grande Fratello 2026 ha scritto: “La mia dolce Enrica è volata in cielo ed ora è tornata ad essere un angelo“, corredando la dedica strappalacrime con un angelo.

Antonella Elia ricorda Enrica Bonaccorti

Antonella Elia ha voluto ricordare Enrica Bonaccorti, scomparsa oggi 13 marzo in seguito all’aggravarsi delle sue condizioni di salute. La conduttrice è scomparsa a Roma, attorniata dagli affetti più cari come la sua adorata figlia Verdiana, che non l’ha mai lasciata da sola durante i mesi della malattia. In queste ore, i colleghi stanno pubblicando messaggi strappalacrime per ricordare la loro collega, strappata troppo presto alla vita come Barbara D’Urso e Simona Ventura. Quest’ultima ha scritto in un post pubblicato sui social: “Il tuo coraggio resterà un esempio. Riposa in pace cara Enrica.”