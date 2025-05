Giulia Salemi “Ho scelto di allattare”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Giulia Salemi, influencer e conduttrice italiana di 32 anni, ha condiviso recentemente con entusiasmo la sua esperienza di maternità, raccontando come la sua vita sia cambiata con l’arrivo del piccolo Kian, nato il 10 gennaio. Ospite a Radio Deejay, Salemi ha parlato apertamente delle sue scelte di mamma, tra cui quella di allattare, una decisione che ha sorpreso molti spettatori e fan. “Ho scelto di allattare, molti sono rimasti stupiti” ha rivelato, sottolineando come questa scelta rappresenti per lei un atto di amore e di cura verso il figlio.

Le parole di Giulia Salemi

Giulia si definisce una mamma imperfetta, riconoscendo che tutti cercano la perfezione, ma lei preferisce imparare ogni giorno a fare del suo meglio. La sua empatia e sincerità emergono anche nel suo racconto sulla consapevolezza acquisita dal ruolo di madre. “Solo quando si diventa genitori si capisce il lavoro enorme che comporta” ha affermato, rivivendo le parole di sua madre.

Con il marito Pierpaolo Pretelli, attualmente in Honduras come inviato dell’Isola dei Famosi 2025, Salemi ha organizzato la quotidianità del suo bambino affidandosi anche all’aiuto della famiglia. “Il piccolino è con la nonna, ma cerco sempre di essere presente e di dedicarmi a lui, anche se ho impegni di lavoro come podcast e programmi televisivi” ha spiegato.

Inoltre, Giulia ha sottolineato l’importanza dell’allattamento, anche dal punto di vista immunitario, citando studi che mostrano come il latte materno aiuti a rafforzare il sistema immunitario dei bambini. La sua scelta riflette anche un legame affettuoso con la propria madre, che l’ha allattata per due anni, e che ora le dà supporto nella gestione della famiglia. La testimonianza di Salemi è un esempio di come la maternità possa essere vissuta con amore, consapevolezza e un pizzico di imperfezione.