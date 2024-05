Giovanni Angiolini svela per la prima volta i motivi della rottura con Michelle Hunziker

Giovanni Angiolini ospite a Ciao Maschio ha parlato della sua vita amorosa. Il chirurgo era stato protagonista di una love story molto chiacchierata con Michelle Hunziker. Una storia durata cinque mesi nel 2022, i cui motivi della rottura non erano stati ancora resi noti fino ad oggi. L’uomo conosciuto per aver partecipato al Grande Fratello 2015, ormai fa il medico a tempo pieno. Per la prima volta, ha parlato di Michelle Hunziker dove ha sottolineato che si sono fatti molto bene. Giovanni Angiolini ha ammesso che la conduttrice è una persona al quale vorrà per sempre in quanto molto di cuore. Infatti, ha dichiarato le seguenti parole: “Le storie hanno una durata però ti devi portare dietro tutto il buono che c’è stato. Quello credo che sia importante.”

Giovanni Angiolini si è pentito di aver fatto il Grande Fratello 2015

Dopo aver parlato di Michelle Hunziker, Giovanni Angiolini ha ricordato la sua partecipazione al Grande Fratello 2015. Il medico ha rivelato di essersi pentito di aver partecipato al reality show. L’uomo ha ammesso di aver fatto televisione ma di essere riuscito a scappare da quel tipo di macchina. Nonostante questo, il volto tv ha detto che il Gf è stata un’opportunità per farlo conoscerlo e mettere qualche luccico alla sua vita che era molto piatta. Il medico ha concluso rivelando che non cambierebbe nulla del suo passato visto che l’ha portato a quello che è oggi.