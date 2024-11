“Foggia. 17 novembre 2024. Giornata nazionale delle vittime della strada”.

La Polizia di Stato, nell’ambito della “Giornata mondiale delle vittime della strada”, il prossimo 17 novembre 2024, dalle ore 10:00, sarà presente al Centro Commerciale “GRANDAPULIA”, per promuovere condotte corrette e virtuose in materia di circolazione stradale.

In particolare, gli operatori della Polizia Stradale saranno a disposizione dei cittadini per soddisfare tutte le curiosità sui mezzi tecnologici in uso alla predetta Specialità e che consentono di rilevare lo stato d’ebrezza o l’uso delle sostanze stupefacenti, al fine di prevenire e ridurre gli incidenti stradali.

Tra gli obiettivi della campagna, vi è la volontà di aumentare la consapevolezza sociale sul fenomeno della mortalità ed incidentalità grave su strade, dimostrando che, con un ampio sostegno da parte della collettività, si può essere in grado di ridurre il numero delle vittime e dei feriti gravi sulle strade.