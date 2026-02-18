Eventi Manfredonia

Giornata Internazionale della Guida Turistica: il richiamo della Natura all’Oasi Laguna del Re Sabato 21 febbraio 2026

Comunicato Stampa18 Febbraio 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Giornata Internazionale della Guida Turistica: il richiamo della Natura all’Oasi Laguna del Re Sabato 21 febbraio 2026

Natura, Birdwatching e Libertà all’Oasi Laguna del Re! 

In occasione della Giornata Internazionale della Guida Turistica, ti invitiamo a un’esperienza unica nel cuore di Siponto. Sabato 21 febbraio, lasciati guidare alla scoperta della bellezza selvaggia dell’Oasi con un trekking invernale rigenerante.

Cosa faremo insieme?

 Una passeggiata naturalistica tra paesaggi mozzafiato.

 Attività di birdwatching per osservare i signori della laguna.

 Gadget speciali per tutti i partecipanti!

 Dove: Oasi Laguna del Re di Siponto

 Quando: Sabato 21 Febbraio 2026, ore 10:00

 Costo: Escursione GRATUITA (Solo ingresso all’oasi € 6,00)

 INFO E PRENOTAZIONI:

+39 0884.660558 | 348 8137728 | 340 1052608

Comunicato Stampa18 Febbraio 2026
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
© Copyright 2026, Tutti i diritti riservati  |  Powered by Know K. Srl -- Stock Photos provided by our partner Depositphotos ©SIPOMEDIA ADV SRLS P.IVA 04409080712 www.sipomedia.it - Testata Giornalistica reg. n. 7/07, Trib di Foggia in data 24.04.07 - Direttore: Luca Pernice redazione@ilsipontino.net©