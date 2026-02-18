Giornata Internazionale della Guida Turistica: il richiamo della Natura all’Oasi Laguna del Re Sabato 21 febbraio 2026
Natura, Birdwatching e Libertà all’Oasi Laguna del Re!
In occasione della Giornata Internazionale della Guida Turistica, ti invitiamo a un’esperienza unica nel cuore di Siponto. Sabato 21 febbraio, lasciati guidare alla scoperta della bellezza selvaggia dell’Oasi con un trekking invernale rigenerante.
Cosa faremo insieme?
Una passeggiata naturalistica tra paesaggi mozzafiato.
Attività di birdwatching per osservare i signori della laguna.
Gadget speciali per tutti i partecipanti!
Dove: Oasi Laguna del Re di Siponto
Quando: Sabato 21 Febbraio 2026, ore 10:00
Costo: Escursione GRATUITA (Solo ingresso all’oasi € 6,00)
INFO E PRENOTAZIONI:
+39 0884.660558 | 348 8137728 | 340 1052608