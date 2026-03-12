Giancarlo Magalli addolorato da una perdita: “Era un’amica vera”, le parole commuoventi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La notizia della morte di Enrica Bonaccorti ha colpito l’italia intera e in particolare tutto il mondo della televisione dove vi ha lavorato per diversi anni. In queste ore, molti personaggi dello spettacolo hanno voluto ricordare la conduttrice dedicandole parole di stima. Tra questi Giancarlo Magalli, che ha lavorato con la donna per diversi anni. L’uomo è intervenuto nella trasmissione de La volta buona, dove ha reso omaggio ad Enrica Bonaccorti. Giancarlo Magalli ha svelato un retroscena di quando lavorò insieme alla defunta conduttrice in Pronto chi gioca?, dichiarando in questo modo: “ero l’autore del programma, come lo ero stato di Pronto Raffaella. Nel 1985 ci trovammo a dover sostituire Raffaella, ci abbandonò, era un successo enorme, invece Brando Giordani suggerì il nome di Enrica, lei faceva un programma molto serio, che si chiamava Italia Sera, e lei faceva la giornalista, molto seria, la prendemmo come una sfida e la cambiammo e lei si fece cambiare. Le dicemmo: hai presente i copioni? Non ci sono più. E lei fu bravissima.”

La volta buona, Giancarlo Magalli ricorda Enrica Bonaccorti

Sempre a La volta buona, Giancarlo Magalli ha usato parole di stima nei confronti di Enrica Bonaccorti. L’uomo ha dichiarato le seguenti parole, apparendo molto colpito: “Tutti sapevamo che stava amale. Aveva un tumore di quelli che non perdonano, quello al pancreas. Lo sapeva anche lei, però ha sempre portato il sorriso, anche qui era allegra, vivace e sorridete. Ci ha aperto il cuore ad una speranza che però si è spenta oggi con lei”. L’uomo ha concluso: “Si era fatta aiutare dai medici per tornare in televisione perché non voleva farsi vedere malata. In un mondo dove siamo tutti amici, ma non è vero, lei era un’amica vera“