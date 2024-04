GialappaShow al via su Tv8: anticipazioni e ospiti di stasera 10 aprile

Oggi 10 aprile debutterà su Tv8 la terza stagione di GialappaShow. Dopo il successo delle prime due edizioni, ecco che il programma comico di Marco Santin e Giorgio Gherarducci tornerà in televisione per la gioia dei telespettatori italiani. Lo show sarà condotto come sempre dal Mago Forest che sarà affiancato per l’occasione da una co-conduttrice diversa in ogni puntata. Nella prima puntata di GialappaShow in programma stasera sarà presente una conduttrice molto amata dal pubblico italiano. Si tratta di Alessia Marcuzzi, la quale ritroverà dopo oltre vent’anni i suoi vecchi compagni d’avventura di Mai dire Iene. Per questo motivo, sono attese grandi risate per questo primo appuntamento.

GialappaShow puntata 10 aprile: Mago Forest conduce con Alessia Marcuzzi

Stasera 10 aprile andrà in onda la prima puntata di Gialappa Show sui teleschermi di Tv8. Mago Forest sarà accompagnato in questo primo appuntamento da Alessia Marcuzzi. A tal proposito, il padrone di casa ha rilasciato alcune confidenze a Tv Sorrisi e Canzoni prima del ritorno in tv, tanto da dichiarare: “Il comico deve far arrabbiare qualcuno. Se una battuta ci piace la diciamo, e poi quello che succede succede”. Insieme al Mago Forester arriveranno due nuovi comici nel cast. Max Giusti e Maccio Capatonda infatti prenderanno parte di questa terza stagione del programma. A tal proposito, Max Giusti ha rivelato che tornerà a vestire i panni dell’imitatore. Sono attese infatti le imitazioni di Geolier e di Alessandro Borghese. L’uomo ha anticipato: “Il primo lo vedremo incapace di capire la vita di chi non vive a Napoli. Borghese, invece, sarà esaurito dopo 80 mila puntate di “4 Ristoranti”.