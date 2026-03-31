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Giacometta rapita dai Turchi. Verità e verosimile di una tradizione leggendaria pugliese

di Andrea Matteo Pacilli

E’ in uscita in libreria (e su tutti i negozi che vendono libri online) l’ultimo studio storico di Andrea Pacilli, dal titolo Giacometta rapita dai Turchi. Verità e verosimile di una tradizione leggendaria pugliese (Andrea Pacilli Editore, 2026, 202 pp., 15 euro).

La storia di Giacometta Beccarini rapita dai Turchi e diventata Sultana, fra le principali tradizioni leggendarie del Sud Italia, come non l’avete mai ascoltata prima.

Numerose sono state le ricerche e gli scritti relativi alla leggenda di Giacometta Beccarini rapita dai turchi nel corso del sacco del 1620, leggenda dipanatasi poi in sviluppi ancora più suggestivi che vedevano la giovinetta sipontina diventare sultana e poi addirittura madre dell’erede all’impero ottomano, insieme rapiti dai Cavalieri di Malta e trasferiti nell’isola dove il piccolo, di nome Osman, si sarebbe convertito al cattolicesimo diventando fra’ Domenico Ottomano e tentando la riconquista dell’impero presunto paterno.

Con lo studio presente Andrea Pacilli prova a fare una ricognizione esauriente e quanto possibile definitiva di tutto l’apparato leggendario, integrandolo e comparandolo con le dotazioni storiche e storiografiche inerenti il periodo storico e nello specifico con le fonti che hanno dato vita alla leggenda di Giacometta rapita e sultana. L’autore prova dunque a mettere una parola definitiva alla narrazione di questa vicenda leggendaria, cercando di capire cosa è solo leggenda, cosa è verosimile e cosa è realtà storica, apportando agli studi pregressi alcune novità tutte da gustare.

In sintesi, attraverso l’analisi degli studi e dei documenti prodotti finora ed altri nuovi e differenti, l’Autore ricostruisce lo stato dell’arte della ricerca relativi alla tradizione leggendaria di Giacometta, riassembla tutti i particolari che costituiscono tale tradizione incrociandoli con i fatti e gli avvenimenti storicamente accertati. La storia di Giacometta viene dunque reinterpretata e riconsiderata alla luce del periodo storico nel quale matura, e di un percorso di studio che ricolloca ogni tessera al proprio posto, in un mosaico in grado di discernere il vero dal verosimile, ma lasciando inalterata l’incredibile seduzione che questa vicenda emana.