GF Vip 7, sei nuovi concorrenti pronti a entrare nella casa: i nomi

Questa sera andrà in onda la tredicesima puntata del GF Vip 7 e nelle ultime ore non fa che tenere banco la notizia relativa ai nuovi ingressi. Che stando ai rumor ne saranno sei. Diversi esperti di gossip hanno assicurato che uno dei prossimi concorrenti sarà Luca Onestini. Per lui si tratta di un ritorno dato che fu uno dei protagonisti della seconda edizione. La seconda vippona che entrerà nella casa più spiata d’Italia sembra essere Oriana Marzoli, influencer famosa per aver preso parte a tutti i reality show in Spagna. Il terzo nome è quello di Helena Prestes, modella brasiliana amica di Nikita Pelizon.

Alfonso Signorini ha saputo leggere i desideri del pubblico e per esaudirli ha optato per la carta Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina. Nell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi il romano ha colpito il pubblico per la sua simpatia e per la sua genuinità. Il quinto vippone è Sarah Altobello, la sosia di Melania Trump, nota per la sua partecipazione all’Isola dei Famosi e per diverse ospitate nei salotti di Barbara d’Urso. Infine dovrebbe aprire la fatidica porta rossa della Casa di Cinecittà Raffaello Mazzoni, ex secchione de La Pupa e il Secchione e Viceversa.