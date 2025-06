Gessica Notaro, gesto potente contro Helena Prestes dopo le voci di tradimento

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Helena Prestes e Javier Martinez sono tra le coppie nate nell’ultima edizione del Grande Fratello. I due stanno attraversando un momento non facile in seguito alle dichiarazioni di Carlo Motta. Proprio quest’ultimo ha rilasciato un’intervista in esclusiva a Fanpage nel quale ammette di aver incontrato in più di un’occasione la modella brasiliana, con la quale aveva avuto in passato una storia d’amore. Parole che hanno scatenato un potente chiacchiericcio mediatico. Molti utenti hanno accusato Helena Prestes di aver mancato di rispetto e addirittura tradito Javier Martinez con l’ex fidanzato. Accuse seccamente smentite dall’ex gieffina con un comunicato pubblicato nelle sue storie di Instagram. La donna ha difeso la sua storia, smentendo le voci di tradimento: “Io spero ancora che la realtà faccia più rumore della fantasia. E la realtà è che io amo Javier e non posso permettere a nessuno di portarmi via i nostri momenti insieme o di limitare la nostra felicità“.

Gessica Notaro toglie il segui a Helena Prestes

In queste ultime ore, però, chi sta facendo molto chiacchierare non sono gli Helevier che continuano il loro silenzio social ma i manager di lui. In particolare, Gessica Notaro ha compiuto un gesto silenzioso ma potente contro Helena Prestes dopo le voci di tradimento che erano circolate in questi giorni. La donna ha smesso di seguire la modella brasiliana, suscitando la curiosità dei fan. Alcuni hanno sostenuto che Gessica Notaro abbia messo in difficoltà Javier Martinez con tale mossa mentre altri che abbia preso le distanze dall’ex gieffina, con la quale almeno inizialmente aveva un buon rapporto. Nel frattempo, la donna ha annunciato in una storia su Instagram di aver preso azioni legali nei confronti di tutti quelli che hanno diffamato il suo assistito sui social.