Gerry Scotti lascia Caduta Libera: chi condurrà il game show da gennaio

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Colpo di scena in casa Mediaset. Gerry Scotti non presenterà più la prossima edizione di Caduta Libera. Il presentatore si sta godendo lo straordinario successo de La ruota della fortuna nell’access prime time di Canale 5. In un’intervista, l’uomo aveva dichiarato di fare troppe cose e di voler più tempo per stare con la sua famiglia compresi i nipotini. A quanto sembra, Mediaset avrebbe scelto già il suo sostituto. Secondo quanto riportato da Davide Maggio sarà Max Giusti a condurre la nuova edizione di Caduta Libera. L’arrivo del presentatore nella scuderia di Mediaset era stato annunciato lo scorso giugno con queste parole: “Siamo sicuri che con Max lavoreremo molto bene, raggiungendo importanti traguardi.” Allo stesso tempo, l’uomo si è dimostrato riconoscente nei confronti della rete, togliendosi un sassolino dalle scarpe nei confronti di chi gli aveva chiuso la porta in faccia: “Grazie anche a quelli che mi avevano dato per finito.”

Gerry Scotti lascia Caduta Libera a Max Giusti

Gerry Scotti non condurrà più la nuova edizione di Caduta Libera. Da gennaio, il game show del preserale di Canale 5 sarà condotto da Max Giusti, che è stato ingaggiato nella scuderia Mediaset da questa stagione televisiva. Nel frattempo, lo zio Gerry si sta godendo un grandissimo successo con La ruota della fortuna nel pre serale della rete ammiraglia di Mediaset. L’uomo sta dominando gli ascolti sulla concorrenza. Infatti anche ieri 12 settembre, Gerry Scotti è riuscito a battere Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino su Rai 1. Sono stati oltre 4 milioni e 700 mila telespettatori che hanno guardato Canale 5 rispetto ai 4 milioni del gioco dei pacchi. L’ex marito di Belen Rodriguez sarà chiamato a fare gli straordinari se vuole battere il conduttore.