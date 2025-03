[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Geronimo Stilton a Vieste per il Libro Possibile Winter

Il 2025 è un anno speciale, anzi…stratopico. Geronimo Stilton compie i suoi primi 25 anni di felicità.

Il Libro Possibile Winter, diretto da Rosella Santoro, intende celebrare questo importante traguardo nell’ambito della ormai pluriennale collaborazione intrapresa con il Comune di Vieste.

Partendo da La mia giornata con Lucy (ed. Piemme), ragazzi e ragazze potranno incontrare Geronimo Stilton e sua sorella Tea in pelliccia e baffi. Saranno proprio gli studenti i protagonisti dell’evento con l’obiettivo di raccogliere i loro pensieri di felicità, le speranze, le piccole e grandi gioie quotidiane.

Lo spettacolo, organizzato in collaborazione con il Comune di Vieste, è in programma lunedì 24 marzo, alle 9, nel Cineteatro Adriatico.

Interverranno Graziamaria Starace, Assessora alla Cultura di Vieste, e Pietro Loconte, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Rodari – Alighieri – Spalatro” di Vieste.

Il celebre topo giornalista, nato da un’idea di Elisabetta Dami, rappresenta un’eccellenza italiana con numeri da record che dal nostro Paese ha raccolto l’amore di milioni di ragazze e ragazzi in tutto il mondo, grazie alle sue avventure al contempo buffe, intelligenti, spiritose, istruttive, divertenti. Sono infatti 52 le lingue in cui Geronimo Stilton è tradotto, vendendo oltre 187 milioni di copie in tutto il mondo. Si stima che, in Italia, venga venduta una copia di Geronimo Stilton al minuto.

Qual è il suo segreto? Un linguaggio universale che parla di valori fondamentali come l’amicizia, l’empatia, la gentilezza, il rispetto per gli altri e per il mondo che ci circonda, la lealtà… ma non solo.

Moltissimi sono gli argomenti esplorati da Geronimo Stilton e dai suoi compagni di avventure, ma ce n’è uno che gli sta particolarmente a cuore, perché si tratta di un vero e proprio diritto per il quale tutti dovrebbero impegnarsi ogni giorno, soprattutto quando si parla di giovanissimi e giovanissime: la felicità.

Appuntamento con Geronimo e Tea Stilton lunedì 24 marzo, alle 9, nel Cineteatro Adriatico di Vieste.