Gente di mare: dal 19 al 22 agosto la festa di ‘Con’

Da giovedì 19 a domenica 22 agosto 2021, in una cornice mozzafiato incastonata tra le montagne del Gargano ed il lussureggiante Golfo di Capitanata, Manfredonia diventa palcoscenico dell’evento ‘Gente di mare’, festa regionale del gruppo politico CON.

Le quattro giornate, che si svolgeranno nella splendida location di piazzale Maestri d’Ascia, veranda direttamente sul mare del golfo di Manfredonia, saranno occasione per discutere di temi importanti.

Si parlerà di “Ambiente, salute e sviluppo del territorio”, facendo il punto sullo studio epidemiologico condotto a Manfredonia, il presente ed il futuro dell’ospedale San Camillo, il monitoraggio ambientale e la qualità dei controlli. Al centro delle discussioni vi saranno anche“Civismo politico e recovery” per mostrare che una città più vivibile è possibile, “Pesca, agricoltura e turismo” per una Manfredonia che deve ripartire da se stessa, valorizzando le peculiarità del proprio territorio, “Legalità”, per comprendere cosa accade nelle città in cui si convive con delinquenza e mafia.

Ogni serata sarà aperta dalla presentazione di un libro e si concluderà con il concerto di cover band degli artisti più amati della musica italiana.

Nelle quattro giornate ci saranno stand con gadget a tema ed esposizioni di artigianato locale, gazebo per degustazioni gastronomiche della cucina argentina e spagnola preparati da chef internazionali e sabato 21 e domenica 22 torna il Mangiamare, una delle sagre più amate della tradizione sipontina.

Le serate, rispettando le restrizioni dettate dalle norme anti contagio, offriranno un importante momento di socialità e convivialità aperto a tutti.

