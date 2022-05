In occasione del 150º anniversario della nascita di Giovanni Tancredi, la Pro Loco di Monte Sant’Angelo è lieta di presentare la prima mostra permanente dedicata alla figura di Giovani Tancredi, dal titolo “Gente del Gargano. Uomini e mestieri della fototeca Tancredi”.



Infaticabile cultore delle tradizioni garganiche ed eclettico intellettuale, Tancredi rappresenta tutt’oggi un imprescindibile punto di riferimento per tutti coloro i quali si dedicano alla scoperta ed alla valorizzazione del patrimonio culturale locale.



Tra le opere di maggior rilievo, la Fototeca Tancredi riesce a descrivere al meglio la sua multiforme attività di studioso, in grado di coniugare la passione per la fotografia con l’amore per la propria terra.

La ricca documentazione fotografica, infatti, oltre ad offrire un resoconto dettagliata della vita nella società garganica agli inizi del 900’, costituisce anche un’importante testimonianza artistica nel panorama fotografico italiano dell’epoca.



Attraverso le parole di illustri scrittori e poeti che, facendo visita alla Città dell’Arcangelo, hanno raccontato nelle loro opere Monte Sant’Angelo, tra cui ricordiamo il poeta Giuseppe Ungaretti, lo spettatore rivivrà le scene di vita quotidiana dei contadini garganici di un tempo con maggiore suggestione.



La mostra sarà inaugurata Venerdì 6 Maggio alle ore 19.00 e rimarrà esposta in modo permanente nella splendida cornice del Meta – Museo Etnografico Tancredi di Monte Sant’Angelo.

Sarà inoltre possibile visitare la mostra anche su smartphone, tablet e pc collegandosi al link proposto di seguito, per un’esperienza innovativa ed unica nel suo genere.

Link mostra virtuale: http://www.prolocomontesantangelo.it/gentedelgargano/