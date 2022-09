Gatta-Marrazzo-Piemontese: uno solo a Roma

La campagna elettorale flash per l’elezione del nuovo Governo italiano, con l’esordio del “Rosatellum” ed il drastico taglio dei parlamentari che riduce la rappresentanza dei territori, è alle battute finali.

L’esito appare quasi scontato con un’agevole vittoria del centrodestra (che si presenta compatto con Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati) a cui si contrappongono principalmente Pd, Movimento 5 Stelle e Italia Viva – Azione. Un esito che potrebbe cambiare la geografia politica rispetto al quadro del recente passato, anche a livello locale, tanto in fatto di nuovi rappresentanti eletti che di equilibri.

Interessante la sfida nel Collegio Uninominale Camera 02 Puglia (Apricena, Rodi Garganico, Vico del Gargano, Manfredonia, San Giovanni Rotondo e Cerignola e dell’arcipelago delle Isole Tremiti nonché parte della provincia di Barletta-Andria Trani e cioè̀ il sistema locale di San Ferdinando di Puglia e il comune di Canosa di Puglia).

I più quotati per l’approdo a Roma sono Giandiego Gatta (centrodestra), Raffaele Piemontese (centrosinistra) e Fabrizio Marrazzo (Movimento 5 Stelle). Ma, solo uno di loro, chi risulterà avere il maggior numero di voti, approderà in Parlamento.

L’avvocato sipontino (consigliere regionale più suffragato del centrodestra alle elezioni del 2020) è all’apice di una carriera politico-istituzionale di tutto rispetto che lo ha portato, tra le altre cose, alla presidenza del Parco del Gargano ed a tre mandati in Regione Puglia. Punto di riferimento di Forza Italia a livello nazionale è stato il primo sostenitore del progetto civico che, lo scorso novembre, ha portato alla storica vittoria del centrodestra a Manfredonia con l’elezione a sindaco dell’Ing. Gianni Rotice. Gatta è candidato nella coalizione Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati.

Nel Collegio Uninominale Camera 02 Puglia è candidato anche un altro avvocato garganico, Raffaele Piemontese, Vice Presidente della Regione Puglia che ha scalato in pochi anni i vertici politici ed istituzionali del centrosinistra pugliese. Presidente del Consiglio comunale di Foggia, Segretario Provinciale del Pd e l’approdo a Bari (secondo mandato in corso con il Presidente Emiliano dopo l’exploit elettorale di due anni fa) come Assessore al Bilancio ed alle Infrastrutture. Piemontese è candidato nella coalizione +Europa,Alleanza Verdi e Sinistra, Pd, Centro Democratico, Impegno Civico di Luigi Di Maio.

Sta sfruttando l’ “effetto Conte” (candidato capolista nel proporzionale in ben 5 Regioni) il candidato del Movimento 5 Stelle Fabrizio Marrazzo che spera di giovare della scia dell’ex premier originario di San Giovanni Rotondo per approdare a Roma in rappresentanza dello stesso territorio dei suoi avversari.



Marrazzo è portavoce del Partito Gay – Solidale Ambientalista Liberale – LGBT. Nasce a Napoli, di professione ingegnere, è stato candidato sindaco a Roma nelle elezioni dell’ottobre 2021 per il Partito Gay.

Nell’uninominale Camera 02 Puglia sono candidati anche Michele Del Sordo (Unione Popolare con De Magistris), Chiara D’Errico (Azione – Italia Viva), Francesco Ferraro (Italexit per l’Italia), Anna Chiara Fraccacreta (Italia Sovrana e Popolare).