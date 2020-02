Galleria Manfredonia-Frazione Montagna: pericolo caduta massi

Perde pezzi la galleria che da Manfredonia porta alla Frazione di San Salvatore. A segnalarlo sono i residenti, preoccupati per i sassi che costantemente continuano a cadere dalla volta. “Si tratta di una galleria non consolidata con calcestruzzo né protetta da rete”, spiega Stefano Orlando, ex presidente di circoscrizione della Frazione Montagna e referente della problematica per i circa attuali 200 residenti.

La galleria si trova su una strada provinciale e seppur non è molto trafficata, è comunque percorsa quotidianamente da diversi mezzi. “Ad attraversare la galleria – evidenzia – ci sono anche gli scuolabus che vengono a prendere e a riaccompagnare i bambini che frequentano gli istituti scolastici di Manfredonia, nonché i pendolari che lavorano alla foresta Umbra”.

Solo qualche anno fa, all’ingresso del traforo, cadde un enorme masso, lungo circa un metro, proprio al centro della carreggiata. Là per là si sollevò un gran polverone, ma rimosso il masso, sottolineano i residenti, è stato come se fosse stato rimosso anche il problema. “La situazione è preoccupante – continua Orlando – E ci auguriamo che qualcuno possa interessarsene, ad esempio con delle reti”.

Certo, non è sicuramente piacevole transitare ogni giorno nel cuore della montagna temendo di poter essere colpiti in pieno da sassi! Ricavato verso la metà del secolo scorso forando la montagna adagiata sulla sp 57, il valico non ha mai subito ammodernamenti ed è soggetto agli agenti atmosferici che ne mettono a rischio la sicurezza. La stessa pioggia col tempo scava la roccia consumandola e portando giù sassi e detriti.

L’auspicio, dunque, è che possa essere messa al più presto in sicurezza per evitare possa accadere l’irreparabile, mettendo seriamente a rischio l’incolumità di chi vi transita.

Maria Teresa Valente