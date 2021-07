Galà di Cagnano, premiato anche il Manfredonia C5

Mai una compagine della Capitanata era salita così in alto nel campionato di Calcio a 5 Maschile. Ed allora poche settimane fa Vitulano Drugstore C5 Manfredonia è entrata nella storia per la promozione nella massima serie che sarà seguita dall’emittente SKY. Un giusto premio per la società sipontina per l’impegno e la determinazione della società che ha regalato un sogno alla città Manfredonia e a tutta la provincia di Foggia. Traguardo storico, “frutto di lavoro, sacrificio e umiltà” così come recita la maglia celebrativa del club, che sui propri social ha festeggiato la cavalcata con la frase “il sogno diventa realtA”.

SARA’ TOTO SCHILLACI E LE AUTORITA’ PRESENTI A PREMIARE LA DIRIGENZA SIPONTINA PER LO STORICO TRAGUARDO RAGGIUNTO

fonte: https://www.dilettantifoggia.it/gala-2021-toto-schillaci-premiera-il-manfredonia-c5-promosso-in-serie-a-storico-per-la-capitanata/?fbclid=IwAR2vz4zKAHa32vWaAWS1DlWM6ta6SAT8jv_7ALNaiTolX1KBO01Wv2i7r7E