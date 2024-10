Gabriele Paolini a breve fuori dal carcere: “Cambio sesso”

Gabriele Paolini si prepara ad affrontare un percorso importante nelal sua vita: la transizione da uomo a donna. Ad annunciarlo lo stesso disturbatore televisivo, che ha dichiarato: “Il mio corpo di uomo non mi appartiene più. Paolini ha espresso questa sua intenzione direttamente dal carcere di Rieti, dove sta scontando una pena di otto anni per induzione alla prostituzione minorile e produzione di materiale pedopornografico. Il 50enne, ormai vicino alla conclusione della sua detenzione, è già al centro dell’attenzione dopo il suo annuncio.

Gabriele Paolini: “In carcere ne ho passate tante”

A riportare la notizia dell’intenzione di Gabriele Paolini sul cambio di sesso è stato il Corriere della sera. Il disturbartore TV avrebbe già iniziato il percorso di transizione con il supporto di una psicologa. Paolini ha spiegato: ““Qui ne ho passate davvero tante ma di recente ho avuto un problema di salute. L’operazione mi ha segnato molto e mi ha fatto capire che il mio corpo di uomo non mi appartiene più”.

Un vero cruccio per inviati e giornalisti

Gabriele Paolini è stato per anni una figura controversa nel panorama televisivo, apparendo spesso in diretta e interrompendo gli inviati. Talvolta si limitava a osservare in silenzio, ma ci sono stati anche momenti in cui il suo comportamento suscitava polemiche, con insulti e gesti, per dire, “particolari”, rivolti a personalità della politica e dello spettacolo. A volte, approfittava delle sue apparizioni per promuovere l’uso dei profilattici per la prevenzione dell’HIV, un’azione senz’altro condivisibile, seppur effettuata in maniera “atipica”.