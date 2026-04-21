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Futuro Nazionale, altre 640 firme raccolte nello scorso fine settimana per la sicurezza e il No alla moschea

FOGGIA, 20 aprile 2026. Altre 640 firme raccolte per ribadire la richiesta di una maggiore sicurezza in città e un secco No alla costruzione di una moschea a Foggia, e 28 nuove tessere al partito. Un altro straordinario successo per il Comitato Costituente Locale n. 53 di Futuro Nazionale, la neonata formazione politica ispirata dal gen. Roberto Vannacci, scesa in piazza nel secondo fine settimana consecutivo con un gazebo per un contatto diretto con la cittadinanza e per illustrare le battaglie identitarie già intraprese. Iniziative non isolate ma che continueranno anche nelle prossime settimane, per i mesi di aprile e maggio.

“Siamo sinceramente sorpresi da tanto interesse ed entusiasmo riscontrato, in giornate che dovrebbero essere dedicate al relax e alla famiglia: la dimostrazione dell’orgoglio e della voglia di cambiamento della comunità foggiana che non accetta questa deriva politico-amministrativa e non si rassegna a una caduta libera in ogni ambito. Sono venute al gazebo persone deluse che non votano addirittura da decenni, e che confidano nella bontà del nostro progetto. Abbiamo il dovere morale di ascoltarle, non tradirle e di lottare per loro e per i nostri figli, perché Foggia merita molto di più del disastro passato e attuale” dichiara Massimo Russo, referente del Comitato Costituente Locale n. 53.