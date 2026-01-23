Funerali di Valentino, Roma saluta lo stilista

Roma si prepara a dare l'ultimo saluto a Valentino Garavani, il maestro della moda italiana scomparso a 93 anni il 19 gennaio scorso. Oggi, venerdì 23 gennaio, alle ore 11, nella Basilica di Santa Mar...

Roma si prepara a dare l'ultimo saluto a Valentino Garavani, il maestro della moda italiana scomparso a 93 anni il 19 gennaio scorso. Oggi, venerdì 23 gennaio, alle ore 11, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in piazza della Repubblica si celebrano i funerali dell'imperatore dell'alta moda.

Diecimila persone alla camera ardente

Nelle ultime due giornate oltre diecimila persone hanno reso omaggio allo stilista nella camera ardente allestita nella storica sede di piazza Mignanelli. Un flusso continuo di ammiratori, colleghi e semplici cittadini ha voluto salutare colui che ha vestito dive e first lady. Come evidenziato in occasione di altri grandi eventi, l'Italia si stringe attorno ai suoi simboli.

Star e colleghi attesi alla cerimonia

Alla cerimonia funebre sono attesi numerosi volti noti del mondo della moda e dello spettacolo. Tra i colleghi stilisti presenti Alessandro Michele, attuale direttore creativo del brand Valentino, Ermanno Scervino e Anna Fendi. Non mancheranno star del cinema italiano e internazionale che hanno indossato le sue creazioni sul red carpet di tutto il mondo.

L'eredità del rosso Valentino

Il feretro sarà poi trasferito al cimitero Flaminio Prima Porta per la sepoltura. Valentino lascia un'eredità artistica immensa: dal celebre rosso che porta il suo nome alle creazioni che hanno fatto la storia della moda internazionale. Il compagno Bruce Hoeksema e i collaboratori più stretti saranno al fianco del feretro.