Fucacoste ad Orsara: il programma ufficiale 2024

🔥 FUCACOSTE 1 NOVEMBRE🔥

🎃 ECCO IL PROGRAMMA UFFICIALE 🎃

☎️ info 353 3998020

L’#ARRIVO IN PAESE PRIMA DELLE 18. Venerdì 1° novembre, gli accessi al paese saranno presidiati. Quando gli spazi per poter parcheggiare saranno esauriti, è possibile che la polizia municipale sconsigli o inibisca l’ingresso in paese. Il consiglio è di arrivare dal mattino o, in subordine, entro il primo pomeriggio e comunque prima delle ore 18.

PARCHEGGIO PER I DISABILI.



Il parcheggio per i disabili è situato all’interno del plesso scolastico comunale e sarà accessibile su prenotazione all’indirizzo email protocollo@comune.orsaradipuglia.fg.it indicando nominativo, numero di telefono e targa.

PULLMAN E #CAMPER.

Gli autobus organizzati e i camper dovranno comunicare nominativo, numero di telefono di un referente e targa del mezzo entro il 28 ottobre all’indirizzo email protocollo@comune.orsaradipuglia.fg.it.

CONSIGLI.



È vivamente consigliato di arrivare in paese già durante la mattina del 1° novembre oppure entro il primo pomeriggio. In questo modo, è possibile godere appieno delle diverse attività, dei laboratori e delle visite guidate, e si avrà modo di apprezzare ancora di più le zucche intagliate che adornano ogni angolo del borgo.

STRUTTURE RICETTIVE E DELLA RISTORAZIONE.



PPer quanti siano interessati alle strutture ricettive e a quelle della ristorazione, sono a disposizione i recapiti consultabili all’indirizzo internet che segue: https://www.comune.orsaradipuglia.fg.it/elenco-vivere-orsara-di-puglia/servizi-per-il-turista/strutture-ricettive. Il programma dettagliato di tutte le iniziative sarà reso noto e diffuso a breve.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il 353 399 8020 o scrivere una email a infopointorsaradipuglia@gmail.com.