Francesca Chillemi: il compagno Grimaldi racconta la sua malattia

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Eugenio Grimaldi, compagno di Francesca Chillemi, ha recentemente condiviso con coraggio la sua battaglia contro un linfoma non-Hodgkin diagnosticato nel 2017. Riservatissimo, l’imprenditore napoletano ha raccontato di aver affrontato un momento molto difficile, all’ultimo stadio della malattia, con metastasi alle ossa e una prognosi di pochi mesi di vita. La diagnosi, arrivata a 31 anni, ha rappresentato una sfida estrema: il tumore era molto aggressivo e inoperabile, ma grazie a una decina di cicli di chemioterapia intensi e cure specifiche, Eugenio ha iniziato un percorso di speranza e rinascita.

Il supporto dei figli lo ha aiutato

Nel racconto, Grimaldi ha sottolineato come il supporto dei figli e la sua passione per l’equitazione abbiano giocato un ruolo fondamentale nel mantenere la forza e la determinazione. La svolta positiva è arrivata durante il difficile percorso, che ha definito come “una liberazione”. Ora, felice accanto a Francesca, aspetta la nascita della loro bambina, prevista a dicembre, e si mostra grato per la seconda possibilità di vita.

Grimaldi ha anche voluto lanciare un messaggio di speranza: la malattia si può combattere, superare e convivere. È impegnato nel supporto alla ricerca e nel volontariato presso l’Ospedale pediatrico Santobono di Napoli, portando avanti il suo esempio di resilienza e fiducia nel futuro.