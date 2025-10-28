Francesca Barra: “Sul web circolano foto di me nuda, generate con l’intelligenza artificiale”
Francesca Barra denuncia un grave episodio di violenza digitale, rivelando che sul web circolano immagini di lei nuda, generate con l’intelligenza artificiale. La giornalista, conduttrice e opinionista ha condiviso sui social un lungo sfogo, esprimendo imbarazzo e paura per l’uso ingannevole delle tecnologie. Barra ha spiegato di essere stata vittima di scatti intimi falsi, diffusi illegalmente online, con l’intento di diffamare la sua immagine e mettere in cattiva luce la sua reputazione, anche in ambito professionale, tra Mediaset e con Piero Chiambretti.
Il fenomeno del cyberbullismo coinvolge i vip
La 47enne ha sottolineato come queste azioni rappresentino una forma di violenza e abuso che ledono la dignità e la libertà di essere se stessi, oltre a mettere in discussione la sicurezza delle donne e delle giovani generazioni. Ha evidenziato che le tecnologie dovrebbero favorire il progresso, ma troppo spesso diventano strumenti di manipolazione e distruzione dell’identità. Con un messaggio rivolto alla sensibilizzazione, Barra ha ricordato che chi crea o diffonde tali contenuti commette reato, ma spesso le leggi sono tardive. La sua testimonianza si configura come un appello a tutelare le vittime e a contrastare il fenomeno del cyberbullismo, che rappresenta una minaccia collettiva.