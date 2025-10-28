Francesca Barra: “Sul web circolano foto di me nuda, generate con l’intelligenza artificiale”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Francesca Barra denuncia un grave episodio di violenza digitale, rivelando che sul web circolano immagini di lei nuda, generate con l’intelligenza artificiale. La giornalista, conduttrice e opinionista ha condiviso sui social un lungo sfogo, esprimendo imbarazzo e paura per l’uso ingannevole delle tecnologie. Barra ha spiegato di essere stata vittima di scatti intimi falsi, diffusi illegalmente online, con l’intento di diffamare la sua immagine e mettere in cattiva luce la sua reputazione, anche in ambito professionale, tra Mediaset e con Piero Chiambretti.

Il fenomeno del cyberbullismo coinvolge i vip

La 47enne ha sottolineato come queste azioni rappresentino una forma di violenza e abuso che ledono la dignità e la libertà di essere se stessi, oltre a mettere in discussione la sicurezza delle donne e delle giovani generazioni. Ha evidenziato che le tecnologie dovrebbero favorire il progresso, ma troppo spesso diventano strumenti di manipolazione e distruzione dell’identità. Con un messaggio rivolto alla sensibilizzazione, Barra ha ricordato che chi crea o diffonde tali contenuti commette reato, ma spesso le leggi sono tardive. La sua testimonianza si configura come un appello a tutelare le vittime e a contrastare il fenomeno del cyberbullismo, che rappresenta una minaccia collettiva.