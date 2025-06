Forza Italia Monte Sant’Angelo contro il gruppo di minoranza “A Monte”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

ASSENTEISMO INGIUSTIFICABILE: L’OPPOSIZIONE “COLLABORATIVA”DISERTA ANCORA IL QUESTION TIME

Ancora una volta, il gruppo di minoranza della lista civica “ A Monte ” ha deciso di voltare le spalle ai cittadini. Tutti e quattro i consiglieri erano assenti in blocco al Question Time del 20 giugno, disertando un appuntamento fondamentale previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Ricordiamo che il Question Time è uno strumento pensato proprio per l’opposizione, per portare le istanze della cittadinanza all’attenzione dell’amministrazione comunale, fare domande, stimolare il confronto, accendere i riflettori sui problemi del territorio.

Questa è almeno la seconda volta che il gruppo “A Monte” sceglie di non presentarsi. Un’assenza che non può passare inosservata, perché tradisce la fiducia di chi ha votato quei consiglieri per essere rappresentato.

Viene da chiedersi : perché questo silenzio? Perché questo disinteresse?

Forse perché ognuno dei quattro consiglieri ha qualche interesse personale che lo spinge a non disturbare troppo l’attuale amministrazione?

Noi continueremo a fare la nostra parte con serietà, presenza e responsabilità. Ma è giusto che i cittadini sappiano chi lavora davvero per il bene comune e chi invece resta a guardare.

Forza Italia – Sezione cittadina