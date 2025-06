[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Forza Italia Manfredonia: “Flop referendum costato 400 milioni di euro”

Un gioco di potere nel campo largo, una prova di leadership sulle spalle degli italiani.

Il 70% ha detto NO e la sinistra ha ignorato il segnale, procedendo contromano in autostrada.

Forza Italia, che, comunque rispetta i cittadini votanti, lotta e lotterà sempre per un Paese che recepisca la volontà degli elettori e ponga al centro le vere priorità.

Forza Italia Manfredonia