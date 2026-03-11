Forza Italia Manfredonia, evento per il Sì alla Riforma
Si terrà a Manfredonia, il prossimo martedì 17 marzo alle ore 18:30, un importante appuntamento politico organizzato da Forza Italia. L’incontro, dal titolo “Per una giustizia libera e giusta – Vota Sì”, mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi caldi della riforma giudiziaria e a promuovere le ragioni del “Sì” nel dibattito nazionale.
Il dibattito avrà luogo presso la Sede di Forza Italia, situata in Corso Manfredi, 279. Sarà un’occasione di confronto diretto tra i rappresentanti istituzionali del partito e la cittadinanza su un tema fondamentale per la tenuta democratica e l’efficienza del sistema Paese.
L’incontro vedrà la partecipazione di figure di spicco del panorama politico locale e nazionale:
Introduzione: L’On. Giandiego Gatta, Deputato di Forza Italia, farà gli onori di casa introducendo i temi della serata.
Relatori principali:
– L’On. Mauro D’Attis, Vicepresidente della Commissione antimafia.
– L’On. Davide Bellomo, Componente della Commissione Giustizia.
– L’On. Giorgio Lovecchio, Deputato di Forza Italia.
– Carlo D’Ercole, Presidente provinciale del Comitato per il “Sì”.
– Raffaele di Mauro, Responsabile regionale del settore organizzazione di Forza Italia.
Saluti Istituzionali: Il Consigliere Regionale Paolo Dell’Erba.
Al centro della discussione ci sarà la visione di Forza Italia per una magistratura che garantisca equità, tempi certi e la separazione delle carriere, pilastri storici del programma azzurro. La presenza di membri delle commissioni Giustizia e Antimafia assicura un approfondimento tecnico di alto profilo, utile a comprendere le implicazioni pratiche delle riforme proposte.
La cittadinanza è invitata a partecipare per approfondire i contenuti di una battaglia politica che Forza Italia considera decisiva per il futuro della libertà civile in Italia.