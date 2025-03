Forza Italia: “Ase pubblica, servizio d’igiene urbana efficiente e tutela dei lavoratori”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

ASE PUBBLICA, SERVIZIO D’IGIENE URBANA EFFICIENTE E TUTELA DEI LAVORATORI.

Ieri abbiamo partecipato al primo incontro del tavolo tecnico-politico, finalmente convocato dall’amministrazione La Marca.



Riteniamo che l’Azienda Servizi Ecologici debba conservare il proprio assetto, che assegna al Comune la posizione di socio unico.



Si tratta, infatti, di un servizio pubblico essenziale per la Città, sotto ogni aspetto, che richiede garanzie elevate in tema di tutela dell’utenza e di svolgimento imparziale della propria azione.

Tuttavia, è necessario definire un nuovo piano industriale che miri ad assicurare l’efficienza, non gravando ulteriormente sulle tasche della comunità e prevedendo un contesto dirigenziale altamente professionale, selezionato esclusivamente sulla base delle competenze.



Vogliamo una Manfredonia pulita, che brilli in ogni angolo, dal centro alle periferie, alle riviere, frazioni e borghi.



Non possiamo, però, dimenticare la vicenda dei lavoratori/operatori, che, malgrado l’esistenza di tutte le condizioni, non sono stati sinora stabilizzati.

Meritano attenzione estrema e considerazione, perchè non si possono abbandonare al loro destino tante famiglie!



Fate qualcosa di sinistra, come direbbe uno dei vostri mentori cinematografici!



I consiglieri comunali di Forza Italia