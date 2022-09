Forte vento in città, Rotice: “Uscire sono in caso di effettiva necessità”

Il forte vento, che proseguirà anche nelle prossime ore come da allerta meteo, sta già causando qualche disagio in città.

L’Amministrazione, gli uffici comunali e la Protezione Civile hanno sin dal primo pomeriggio predisposto squadre di immediato intervento per rimuovere rami ed altre tipologie di ostacoli caduti su strade e marciapiedi, come accaduto in Via Capitano Valente angolo Via Santa Restituta.

Vista la circostanza, si invitano i cittadini ad uscire solo in caso di effettiva necessità e non sostare in luoghi con presenza di alberi e/o altro tipo di potenziale pericolo.

Gianni Rotice