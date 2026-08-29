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Forte partecipazione e grossa presenza di pubblico presso la Lega Navale per la presentazione del romanzo di Gaetano La Forgia “E’ solo un cambiamento”

prima iniziativa pubblica della neonata associazione “Extra Ordines”

L’Associazione socio-culturale Extra Ordines ha inaugurato, nella serata del 26 agosto, la propria attività con un primo evento dedicato alla narrativa e al territorio: la presentazione del romanzo “È solo un cambiamento” di Gaetano La Forgia, ambientato e profondamente radicato nella città di Manfredonia, nei suoi luoghi e nelle sue atmosfere.

La serata, ospitata nella splendida cornice della Lega Navale di Manfredonia, ha visto la partecipazione di un pubblico numerosissimo e attento, a testimonianza della forte risposta della città all’invito di Extra Ordines. L’incontro è stato impreziosito dall’intervento diretto dell’autore, che ha dialogato sui temi del libro.

Il confronto con l’autore è stato guidato dai giornalisti Vincenzo Di Staso e Grazia Amoruso, che hanno animato il dibattito, proponendo spunti critici e domande sui personaggi e sul legame tra storia individuale e contesto cittadino. Alcuni brani del romanzo sono stati letti in pubblico da Vittorio Tricarico e Sipontina Riccardi, contribuendo a rendere la serata particolarmente coinvolgente e suggestiva.

Con questo primo evento, Extra Ordines conferma la propria vocazione a promuovere cultura, partecipazione e inclusione, valorizzando i talenti del territorio e favorendo momenti di incontro e riflessione aperti alla cittadinanza.

L’Associazione Extra Ordines ringrazia la Lega Navale di Manfredonia per l’ospitalità e tutti i partecipanti che, con la loro presenza, hanno reso speciale questa prima serata, ponendo le basi per un percorso condiviso e duraturo.

EXTRA ORDINES Associazione Socio Culturale