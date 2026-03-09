Forbidden Fruit sbarca di domenica su Canale 5: il bel regalo per i fans

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Forbidden Fruit continua a tenere alta l’attenzione del pubblico italiano. Le vicende di Ender e Yildiz realizzano ascolti importanti sui teleschermi di Canale 5 dove ha debuttato dallo scorso anno. Un nuovo grande successo che ha portato i piani alti di Cologno Monzese a prendere un’importante decisione per quanto riguarda la sua messa in onda. Scendendo nei dettagli, Forbidden Fruit andrà in onda sette giorni su sette. Questo perché la serie tv sbarcherà anche alla domenica pomeriggio insieme a La forza di una donna a partire da domenica 22 marzo come riportato dal portale Blasting News. Le vicende ambientate ad Istanbul prenderanno il posto lasciato vacante da Amici, che sbarcherà in prima serata.

Forbidden Fruit sbarca alla domenica pomeriggio con La forza di una donna

La forza di una donna e Forbidden Fruit sbarcheranno alla domenica pomeriggio con appuntamenti ricchi di colpi di scena per la gioia del pubblico italiano. Le anticipazioni sulle vicende con protagoniste Ender e Yildiz rivelano che Yigit scoprirà il nome del suo vero padre. Sahika rivelerà a tutti che Kaya è il genitore di Yigit nel corso di un evento. La darklady inoltre annuncerà che suo nipote è diventato il marito di Lila. La novità sconvolgerà l’avvocato ma anche Halit, il quale chiederà alla figlia di divorziare da Yigit. Nel frattempo, Nadir farà il suo arrivo ad Istanbul in cerca di vendetta. L’uomo dimostrerà di avere un conto in passato con il signor Argun.