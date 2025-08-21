Forbidden Fruit ridotta da settembre: ecco il nuovo orario di messa in onda

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nel corso della stagione estiva le reti televisive tendono a modificare i palinsesti. La programmazione dei mesi più caldi si concentra prevalentemente sulle repliche di serie e trasmissioni andate in onda in precedenza. Tuttavia la Mediaset tende a puntare sulle dizi turche, prodotti in grado di conquistare l’interesse del pubblico anche nel periodo estivo. Forbidden Fruit è uno dei nomi su cui la quinta rete ha voluto puntare nel corso di questa estate. La trama, caratterizzata da vicende amorose ed intrighi, ha attirato fin da subito l’attenzione dei telespettatori. Gli ascolti, infatti, risultano elevati, toccando i 2 milioni di spettatori quotidiani.

Tuttavia con l’arrivo della stagione autunnale i palinsesti subiranno nuovamente dei cambiamenti. Nella programmazione bisognerà integrare nuovamente i consueti format di punta della rete del Biscione. I vertici di Cologno Monzese sembrano aver trovato una soluzione per consentire al pubblico di continuare a seguire le vicende della dizi. Ovviamente in vista della nuova stagione televisiva, la durata degli episodi Forbidden Fruit dovrà essere necessariamente ridotta.

Forbidden Fruit ridotta a partire dal 22 settembre

Le vicende di Forbidden Fruit stanno allietando i pomeriggi del pubblico. I telespettatori desiderano continuare a seguire l’evoluzione della trama e scoprire i colpi di scena. L’arrivo della stagione autunnale costringerà i vertici della quinta rete a ridimensionare la durata degli episodi. I fan, tuttavia, possono stare tranquilli: la dizi continuare ad essere trasmessa su Canale 5. A partire dal 22 settembre, per lasciare spazio al debutto di Uomini e Donne, Forbidden Fruit andrà in onda in una versione ridotta.

Forbidden Fruit andrà in onda alle 14:15

Il 22 settembre tornerà in onda il dating show condotta da Maria De Filippi. Il noto programma sarà trasmesso come al solito orario. Dunque Forbidden Fruit dovrà necessariamente terminare per le 14:45. Gli episodi della dizi inizieranno alle 14:10, durando poco più di mezz’ora.