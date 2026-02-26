Forbidden fruit cambia programmazione su Canale 5: la bella novità per i fans

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Forbidden Fruit è tra le serie tv che stanno appassionando maggiormente il pubblico italiano. Ogni giorno le vicende di Ender e Yildiz collezionano oltre 2 milioni di telespettatori sui teleschermi di Canale 5. Un nuovo grande successo che Mediaset ha deciso di promuovere anche in prima serata. Stando a quanto annunciato dal portale Blasting News si apprende che la serie tv ambientata in Turchia sbarcherà al giovedì sera a partire dal mese di marzo. Una bella novità per i fans, che potranno vedere Forbidden Fruit anche in prime time come successo per Io sono Farah e Endless Love, altri grandi successi delle reti Mediaset.

Forbidden fruit sbarca in prima serata da marzo

Le vicende con protagoniste Yildiz e Ender andranno in onda anche in prima serata a partire dal mese di marzo. Le anticipazioni delle nuove puntate di Forbidden Fruit in programma prossimamente su Canale 5 annunciano che Yigit darà un ordine inaspettato a Ender e Kaya. Il ragazzo vorrà che i suoi genitori diventino marito e moglie se non vogliono perderlo per sempre. La richiesta sorprenderà i due, che proveranno a prendere del tempo. Un comportamento che non piacerà a Yigit, il quale deciderà di darsi alla fuga. Ender e Kaya saranno così costretti a sottomettersi al volere del figlio e sposarsi in una cerimonia dove sarà presente Caner.